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Участник «Дома-2» Витжай Бутучел предложил Ольге Бузовой поехать в детский дом

Витжай Бутучел, который приехал из Челябинска для того, чтобы принять участие в скандальном реалити-проекте «Дом-2», предложил его ведущей Ольге Бузовой вместе с ним посетить детдом.
Участник «Дома-2» Витжай Бутучел предложил Ольге Бузовой поехать в детский дом

Витжай Бутучел рассказал, что для того, чтобы пообщаться со звездой, он к ней приходил в гримерку. Именно там молодой человек предложил ей навестить ребят из детского дома, а также преподнести им подарки. Он отметил, что Ольга Бузова согласилась на его предложение, но пока у нее очень загружен рабочий график и постоянно какие-то съемки. Витжай рассказал, что для связи взял у Ольги номер телефона. Также он подчеркнул, что певица достаточно искренний и хороший человек.

По словам Витжая, все ребята, которые принимают участие в проекте, очень хорошие, а в том, что между девушками возникают конфликты, нет ничего удивительного, ведь подобное бывает и в повседневной жизни.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:12

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