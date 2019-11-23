Участник «Дома-2» Витжай Бутучел предложил Ольге Бузовой поехать в детский дом





Витжай Бутучел рассказал, что для того, чтобы пообщаться со звездой, он к ней приходил в гримерку. Именно там молодой человек предложил ей навестить ребят из детского дома, а также преподнести им подарки. Он отметил, что Ольга Бузова согласилась на его предложение, но пока у нее очень загружен рабочий график и постоянно какие-то съемки. Витжай рассказал, что для связи взял у Ольги номер телефона. Также он подчеркнул, что певица достаточно искренний и хороший человек.По словам Витжая, все ребята, которые принимают участие в проекте, очень хорошие, а в том, что между девушками возникают конфликты, нет ничего удивительного, ведь подобное бывает и в повседневной жизни.