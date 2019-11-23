Всероссийский Дед Мороз рассказал о самых популярных подарках для детей на Новый год





По словам Всероссийского Деда Мороза, юные россияне предпочитают самые популярные товары нынешнего года. В 2018-м в их числе были гироскутеры и квадрокоптеры, а теперь пришла очередь электросамокатов. Он считает, что самый сильный интерес вызывают новые и модные вещи. При этом Дед Мороз отметил, что иногда полезность и необходимость таких подарков заставляет его задуматься, но в большинстве случаев пожелания юных россиян ему кажутся обоснованными.Некоторые дети просили у него на Новый год поход в цирк или на балет, один мальчик же захотел получить возможность поплавать вместе с дельфинами. Больше всего Всероссийскому Деду Морозу в 2018-м году запомнилось пожелание юного россиянина, проживающего с бабушкой и дедушкой. Для первой он попросил мешок яблок, а для второго – теплые валенки. При этом в качестве подарка для самого себя мальчик выбрал скромный вариант – теплую куртку.Также Всероссийский Дед Мороз вспомнил самые необычные подарки, которые у него попросили на Новый год. В их числе были хвост русалки и даже крылья бабочки. Такие просьбы ему запоминаются надолго.