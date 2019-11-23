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Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель очень довольна результатом пластических операций

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала, что осталась довольна изменениями в своей внешности после хирургического вмешательства.
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель очень довольна результатом пластических операций

Поклонники хорошо помнят, как сильно Алена Рапунцель мечтала о том, чтобы сделать себе пластику. Однако после того, как девушка прошла первое обследование, ей не разрешили это сделать. Тогда она обратилась за помощью во второй раз, и ей провели операцию на груди, а также изменили нос.

Сейчас девушке уже сняли полностью гипс с носа, а в ближайшее время снимут и швы с груди. Сама Алена уже успела увидеть изменения, которые с ней произошли, и отметила, что полученным результатом осталась довольна. Рапунцель подчеркнула, что не стоит ничего бояться и нужно ставить перед собой цели, а потом постепенно к ним идти.

Но вот хейтеры уже отметили, что сильных изменений во внешности Алены Рапунцель так и не заметили.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:01

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