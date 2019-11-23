Захар Саленко на правах ведущего поставил на место звезду «Дома-2» Мондезира Свет-Амура





Все хорошо знают, что Мондезир Свет-Амур вылетел из конкурса «Человек года», а после не смог держать себя в руках и устроил настоящую драку с Федором Стрелковым. Чтобы избежать каких-либо разбирательств после своего недостойного поведения, он решил просто сбежать. Когда же узнал о своей номинации на вылет, то сразу вернуться не рискнул.Однако уйти с проекта насовсем у молодого человека смелости так и не хватило. Он пришел обратно как раз в тот день, когда проходило голосование, но встретили его не совсем радостно. Захар Саленко и вовсе решил показать, где истинное место Мондезира Свет-Амура.Ведущий вспомнил проектанту тот факт, что однажды из-за драки его уже выгоняли из проекта, но вскоре вернули, и тогда он дал обещание, что такого больше не будет, но слово свое,так и не смог сдержать. Помимо этого, Захар Саленко отметил, что Мондезиру Свет-Амуру уже не место на проекте, так как свою любовь он нашел.