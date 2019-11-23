Полина Гагарина высказалась о чрезмерно непринужденном поведении Дмитрия Нагиева на шоу “Голос”

После слепых прослушиваний в команде Полины Гагариной оказалась участница Лилия Вельтман, которая была определена для поединка в дуэте с Ольгой Уразгалиевой. Певицы выступили в латексных костюмах: красном и черном. Свой голос Гагарина отдала Лилии Вельтман, отметив, что удача была на стороне красных. Участницы обнялись, после чего к ним присоединился Дмитрий Нагиев, положив руку на бедро победительницы. Полина Гагарина была крайне возмущена происходящим, указав на неподобающее поведение шоумена. Однако телеведущий сразу перевел разговор.Номер подопечных Полины Гагариной вызвал большой отклик у ее коллег. Сергей Шнуров признался, что боялся ярких костюмов певиц, но в итоге они не отвлекали его внимание от голоса участниц.