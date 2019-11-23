Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть воспалением легких





Воспаление легких является распространенным заболеванием, однако его диагностика считается очень сложной, ведь признаки этой болезни можно легко спутать с другой. Диагноз не появляется на пустом месте, обычно ему предшествуют длительные ОРВИ и грипп. В случае, если эти болезни не получили должного лечения – они могут развиться в более серьезное заболевание.Симптомами воспаления легких принято считать высокую температуру, постоянный кашель, озноб, боль в груди и одышку. Если большинство этих факторов сохраняются на протяжении 3-4 дней – необходимо срочно обращаться в больницу, а еще лучше – вызвать скорую помощь. Среди второстепенных симптомов стоит выделить: быструю утомляемость, потерю аппетита и сна, повышенную потливость и слабость.Чтобы не заболеть воспалением легких, Роспотребназдор советует россиянам вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет, заниматься закаливанием организма, иметь регулярные физические нагрузки, избегать замерзания и делать дыхательную гимнастику. Также важно не забывать про полноценное питание и отдых. Курильщики относятся к группе риска, поэтому от вредной привычки нужно отказаться.