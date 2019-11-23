Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
Анна Исаева сообщила о подготовке к официальному выпуску ранее неизвестных работ Юлии Началовой. Она не были представлены широкой аудитории при жизни певицы.
Пиар-директор рассказала поклонникам исполнительницы, что одна из композиций под названием «Останься» была обнаружена на рабочем месте знаменитости после смерти. «Помимо этого, будет выпущен ещё 1 трек, о котором вы не знали! Сейчас, пора!» - отметила Исаева на странице собственного аккаунта в Instagram.
Исаева подчеркнула, что вторая композиция представляет собой дуэт Юлии Началовой и некоего «народного артиста». Личность последнего не раскрывается. Певица умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Она выросла в семье музыкантов, а в 1992 г. стала победительницей телешоу «Утренняя звезда». Наибольшей известностью пользовались песни «Герой не моего романа», «Учитель», а также «Дюймовочка».
Пиар-директор рассказала поклонникам исполнительницы, что одна из композиций под названием «Останься» была обнаружена на рабочем месте знаменитости после смерти. «Помимо этого, будет выпущен ещё 1 трек, о котором вы не знали! Сейчас, пора!» - отметила Исаева на странице собственного аккаунта в Instagram.
Исаева подчеркнула, что вторая композиция представляет собой дуэт Юлии Началовой и некоего «народного артиста». Личность последнего не раскрывается. Певица умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Она выросла в семье музыкантов, а в 1992 г. стала победительницей телешоу «Утренняя звезда». Наибольшей известностью пользовались песни «Герой не моего романа», «Учитель», а также «Дюймовочка».