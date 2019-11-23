Звездная пара «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян уже назвали имя, которое дадут своему ребенку

Совсем недавно Александра Черно шокировала своих поклонников радостной новостью о своей беременности. Большинство помнит, как девушка мечтала о материнстве, но потом отложила свою идею до лучших времен. Александра решила работать над собой и прибегла к диетам, чтобы в будущем суметь зачать ребенка. Однако желанное событие произошло немного раньше и совершенно спонтанно.Срок у Александры Черно пока еще очень маленький, но она уже начала готовиться к тому, чтобы стать мамой. Сейчас она всего лишь на 7 неделе беременности, но для своего малыша вместе с супругом Иосифом Оганесяном выбрала имя для наследника. Они оба уверены, что у них родится сын, которого они назовут Даниилом.