Ученые зафиксировали сильное сокращение популяции дельфинов в Черном море





По словам ученых, в 2000-х годах в Черном море было зафиксировано около 200 особей, тогда как сейчас это число снизилось до 37. Такое катастрофическое сокращение требует немедленной реакции специалистов от всех стран, имеющих доступ к этой акватории. Причины уменьшения популяции дельфинов пока не известны, однако этот вопрос собираются изучить уже в ближайшее время. При этом были отмечены и положительные моменты, во время изучения ученые обнаружили все три вида, обитающих в этих местах: афалин, белобочек и азовок.Следующий важным выводом о состоянии Черного моря в настоящий момент стало его сильное загрязнение. В воде можно заметить веревки, буи, рыболовные сетки, пластик и другой мусор. Чаще всего он встречается в восточной части акватории. Ученые встречали даже печально известные «мусорные острова». Их размер является небольшим, однако со временем он будет только увеличиваться. Именно поэтому с такими явлениями нужно начинать бороться уже сейчас.Напомним, экспедиция «Полеты с дельфинами» прошла 18-26 сентября в восточной части Черного моря. Последний раз такие масштабные исследования проводились еще советскими учеными в 80-х годах.