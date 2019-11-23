Мария Машкова показала архивное фото знаменитого отца с внучками

Дочь Владимира Машкова призналась, что у нее нет ни одной фотографии с отцом, на которой она запечатлена маленькой. С этим ее дочерям повезло больше, поскольку у них есть как минимум одна фотография со звездным дедушкой. На опубликованном архивном фото запечатлены ноги Стефании Слободяник, когда ее младшая сестра Александра позирует на руках у матери, общаясь с Владимиром Машковым.В хештегах Мария Машкова отметила, что фотография была сделана в те времена, когда люди встречались ради общения, а не нового кадра. В комментариях многие пожелали счастья семье Машковых, а также назвали актера необычайно талантливым.