Продюсер "Богемской рапсодии" снимет байопик о Майкле Джексоне





Продюсер стал обладателем прав на историю жизни покойного исполнителя, о котором будет снята биографическая драма. Сделка с Michael Jackson estate также включает в себя право на звучание в будущей ленте всей музыки артиста. Сценарий для байопика создает несколько раз получавший номинацию на “Оскар” Джон Логан. Он работал над фильмом “Авиатор”, одним из продюсеров которого оставался Кинг. Предполагается, что кинолента о жизни певца не будет иметь наиболее неоднозначных моментов, которые описываются в фильме “Покидая Неверленд”. В ответ на выход данного проекта представители Джексона подали иск на 100 млн долларов компании HBO.На данный момент будущий байопик не имеет определенной киностудии. Предполагается, Грэм Кинг и Джон Логан изначально подготовят сценарий, с которым выйдут на рынок.