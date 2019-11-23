Презентация новых смартфонов Nokia пройдёт 5 декабря





В качестве места проведения была выбрана столица Египта. Пока остаётся не известным, какие конкретно устройства будут представлены от марки Nokia на мероприятии в Каире. Специалисты рынка считают, что во время мероприятия первый показ состоится для модели Nokia 8.2, которая стала объектом множества слухов в интернете. Если верить последним сведениям, новое устройство получит дисплей FHD+ версии PureDisplay, процессор Snapdragon 7 Series, ОЗУ объёмом 8 ГБ, ПЗУ на 256 ГБ и многомодульную камеру с датчиком на 64 Mpx. В качестве ОС будет использована оболочка Android 10.Помимо этого, имеются неподтверждённые сведения о подготовке к дебюту смартфонов версий Nokia 2.3 и 5.2. Данные модели станут частью относительно недорогого сегмента. В соответствии с оценками экспертов Canalys сегодня HMD Global пребывает на строчке перечня ведущих поставщиков смартфонов на рынок Европы. За III квартал текущего календарного периода в ЕС были проданы 0,9 млн продуктов соответствующего класса от Nokia. Речь идёт об 1,8% рынка.