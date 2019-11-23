Huawei готовит «умную» колонку Huawei Sound X
Компания Huawei готовит к выходу на рынок «умную» колонку. Она получит название Huawei Sound X и разрабатывалась вместе с французской аудиокомпанией Devialet, презентация новинки намечена на 25 ноября, устройство должно иметь высокое качества звука.
Информация о выходе «умной» колонки от Huawei появилась в Сети уже достаточно давно, но несколько дней назад бренд опубликовал официальный тизер и назвал дату анонса. Устройство впервые презентуют 25 ноября, и поэтому информации относительно этой новинки уже достаточно много. Она разрабатывалась вместе со специалистами компании Devialet, производящей высококачественное звуковое оборудование. Именно поэтому эксперты считают, что модель получит качество звука, значительно превосходящее своих конкурентов.
Huawei Sound X должен иметь 4-ядерный процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц. Также «умная» колонка получит 512 МБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти. Устройство поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и располагает NFC-модулем. Новинка получит 6 высокочастотных динамиков по 1,5 Вт, а также два сабвуфера по 60 Вт. Все это позволит модели иметь высокое качество звука на самых разных частотах. Не обойдется и без голосового управления, однако подробностей на этот счет пока нет. Также не известны приблизительная цена и дата старта продаж. Эксперты считают, что новинка должна быть дешевле своих прямых конкурентов.
Информация о выходе «умной» колонки от Huawei появилась в Сети уже достаточно давно, но несколько дней назад бренд опубликовал официальный тизер и назвал дату анонса. Устройство впервые презентуют 25 ноября, и поэтому информации относительно этой новинки уже достаточно много. Она разрабатывалась вместе со специалистами компании Devialet, производящей высококачественное звуковое оборудование. Именно поэтому эксперты считают, что модель получит качество звука, значительно превосходящее своих конкурентов.
Huawei Sound X должен иметь 4-ядерный процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц. Также «умная» колонка получит 512 МБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти. Устройство поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и располагает NFC-модулем. Новинка получит 6 высокочастотных динамиков по 1,5 Вт, а также два сабвуфера по 60 Вт. Все это позволит модели иметь высокое качество звука на самых разных частотах. Не обойдется и без голосового управления, однако подробностей на этот счет пока нет. Также не известны приблизительная цена и дата старта продаж. Эксперты считают, что новинка должна быть дешевле своих прямых конкурентов.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:15