На концерте в Минске произошла потасовка между Николаем Басковым и Игорем Крутым

В Минске 22 ноября состоялся концерт Игоря Крутого, на котором присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. После выступления звезды собрались для празднования, во время чего Басков и Крутой сцепились на кафельной плитке пола. Певец пообещал подарить новую песню композитору, в связи с чем тот находился в состоянии растерянности. В итоге Басков быстро поднялся с пола и с использованием нецензурных выражений пытался вырвать телефон из рук Лазарева, который снимал происходящее на видео. На заднем плане за потасовкой наблюдали Ани Лорак, Аллегрова, Жасмин и Киркоров.Ранее певец Николай Басков стал жертвой неоднозначного настроения коллеги Филиппа Киркорова, когда летел с ним в самолете. Видео разговора с коллегами артист опубликовал в своем микроблоге.