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Диетолог рассказала, почему не работают диеты с низким содержанием…
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Диетолог рассказала, почему не работают диеты с низким содержанием жира

Британский диетолог Керри Торренс рассказала о том, почему диеты с низким содержанием жира очень часто являются неэффективными. Такие методики питания не учитывают фактор содержания сахара в продуктах, поэтому они не работают.
Диетолог рассказала, почему не работают диеты с низким содержанием жира

В своей деятельности Керри Торренс не раз сталкивалась с ситуациями, когда диеты с низким содержанием жира приводят с противоположному результату – набору лишнего веса. Это происходит из-за того, что при составлении подобного рациона используются продукты, имеющие высокое содержание сахара. К ним обычно относят белый хлеб, макаронные изделия и рис. При переваривании этих продуктов они превращаются в сахар и приводят к его колебаниям в крови.

Все это провоцирует повышение аппетита, а полученные избытки организм перерабатывает в жир. Именно поэтому неграмотно составленная диета способна принести противоположный эффект. Чтобы избежать такой ситуации, диетолог советует придерживаться нескольких простых правил.

Белый хлеб, рис и макаронные изделия стоит заменять на их цельнозерновые версии. Например, овес, хлебобулочные изделия из непросеянной муки, коричневый рис и макароны из цельного зерна. Во время диеты с низким содержанием жира стоит самому готовить себе еду и снижать содержание сахара в ней разными способами. Также нужно избегать заменителей, приводящих к перееданию. И последний совет – углеводы стоит совмещать с рыбой и курятиной.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:49

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