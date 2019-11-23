Стала известна дата начала продаж Lada Vesta с CVT





Работать автоматическая трансмиссия станет в паре с силовым агрегатом Renault H4Mk, генерирующим 113 «лошадок» при объёме в 1,6 л. Дебют Lada Vesta с CVT состоится 25 ноября в 12:00 по времени Москвы. Это случится ровно через 4 года после старта реализации базовой версии модели.Новинка с вариатором стала производиться на конвейере ещё 9 октября 2019-го. Lada Vesta распространяется в кузове «седан», «универсал», а также имеет кросс-модификацию. Доплата за использование новой автоматической трансмиссии составляет 50 тысяч рублей. Купить такую версию авто можно за 737 — 983 тысячи рублей.