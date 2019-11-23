Диетолог назвала продукты, часто зараженные сальмонеллезом





Елена Соломатина отметила, что такие продукты невозможно определить на вкус, особенно после их приготовления, поэтому нужно быть внимательным во время их покупки. При выборе мяса необходимо тщательно его потрогать и понюхать. Если после того, как его прижимаешь пальцем, оно не возвращается в былую форму, – это плохой знак.Отдельно диетолог отметила рыбу, особенно речную. По ее словам, последняя практически вся непригодна для употребления человеком, о чем знают даже заядлые рыбаки. Именно поэтому к выбору рыбы стоит подходить крайне внимательно. Ее нельзя долго хранить в холодильнике, то же самое касается и мяса. В таком случае эти продукты быстро портятся.Молочные продукты также часто заражены сальмонеллезом. В первую очередь это касается фермерского молока, не прошедшего процедуру пастеризации. Такой продукт покупать не стоит, а если такое все-таки случилось – нужно тщательно прокипятить, но даже в таком случае его нельзя употреблять детям и пожилым людям.В овощах и фруктах также можно встретить сальмонеллез, именно поэтому их стоит тщательно мыть под проточной водой. После очистки от кожуры эту процедуру можно повторить.