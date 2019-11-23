Медики назвали главные опасности горячей ванны





Длительное время, проведенное в горячей воде, может нарушить естественную микрофлору организма и баланс. Полезные микроорганизмы на поверхности кожного покрова защищают тело от инфекций. Однако есть риск смыть жировой слой, который служит защитой и смягчением. В итоге кожа становится сухой и раздраженной, и при этом повышается риск возникновения экземы. Эксперты советуют сократить время банных процедур до 20 минут. Опасность принятия горячей ванны растет при использовании антибактериальных гелей, скрабов и мыла, которые разрушают иммунитет кожи.Специалисты советуют вовремя менять мочалку, где могут развиваться болезнетворные микроорганизмы, а также настраивать комфортную температуру воды.