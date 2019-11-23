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Стало известно, как избавиться от рекламы на смартфонах на базе Android

Эксперты рассказали о том, как избавиться от рекламы на смартфонах на базе Android. Специалисты отметили, что причины появления рекламных интеграций могут быть самые разные, поэтому в каждом случае нужен индивидуальный подход.
Стало известно, как избавиться от рекламы на смартфонах на базе Android

Первый совет от экспертов – устанавливать только официальные версии Android или фирменные прошивки производителя. Все остальные варианты всегда будут содержать рекламу в самых разных формах. Также рекламные сообщения могут появляться в бесплатных приложениях. В большинстве случаев избавиться от них позволяет приобретение платной версии программы. Некоторые приложения помогают справиться с этой проблемой, например, AdGuard, однако их работа крайне нестабильна, ведь они не могут эффективно бороться со всеми видами рекламы.

Отдельная тема – появление рекламных сообщений из-за вирусов, заразивших смартфон на базе Android. В таком случае необходимо скачать антивирус и с помощью него очистить устройство от вредного ПО. Иногда ситуация может быть критической, и тогда поможет только сброс до заводских настроек.

Проще всего бороться с рекламой в браузере. Для этого существует множество программ, успешно справляющихся со своей работой. Обычно в их названии встречается слово «AdBlock». Также эксперты советуют скачивать приложения исключительно из официального магазина Google Play. Во всех остальных случаях устройство оказывается в зоне риска.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:06

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