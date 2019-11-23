Наталья Ветлицкая не собирается ложиться под нож пластического хирурга





Недавно Наталья Ветлицкая заявила о возвращении на сцену после длительного перерыва в карьере. В 2020 году у артистки запланированы несколько сольных концертов, в связи с чем у нее остается мало свободного времени. Звезда недавно удивила публику снимками с фотосессии, где 55-летняя певица позировала с новой прической и модным имиджем. Ветлицкая призналась, что сейчас она не успевает сделать себе даже “уколы красоты”. О пластической хирургии она пока не задумается, отмечая, что возрастные изменения пока не существенно выделяются. Если звезда решится на такой шаг, то планирует выделить достаточно времени на реабилитацию.Наталья Ветлицкая следит только за тем, чтобы не появлялась межбровная морщина. Также в интервью “КП” артистка призналась, что не пользуется телевизором и жалеет о потраченных на него деньгах.