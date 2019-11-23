Роман Гриценко: «Не готов отказаться от Instagram ради Ольги Бузовой»





Сейчас Роман Гриценко старается сделать все, чтобы завоевать внимание певицы Ольги Бузовой. Он отметил, что после их совместного свидания ему кажется, что Ольга его смогла простить за предыдущие ошибки в их отношениях. Он рассказал, что певица не злопамятная и смогла отпустить ту ситуацию, которая была создана ранее.Гриценко подчеркнул, что Бузова достаточно требовательная девушка, и именно поэтому он работает постоянно над самим собой, а также над своим развитием. Роман сказал, что уже в ближайшее время можно будет увидеть, как он достигает поставленных целей не на словах. Не смущает молодого человека и существенная разница в возрасте. По словам экс-проектанта, семья относится к его выбору, а также к Ольге очень хорошо.Однако Роман Гриценко не готов отказаться от аккаунта в Instagram, потому что несет большую ответственность перед своими поклонниками и не может так просто их подвести.