Микки Рурк крутит роман с девушкой из России

В разные периоды Микки Рурку приписывали связи с моделями Александрой Волковой, а также Евгенией Володиной. Долгое время его избранницей являлась Анастасия Макаренко, но, согласно последним данным, его новой возлюбленной стала неопознанная репортерами молодая девушка. Актер появился со своей пассией в ресторане Cipriani Downtown в Нью-Йорке, где очевидцы наблюдали проявления более чем дружеских чувств. Некоторые заявили, что актер называл свою подругу Ольгой, а когда Микки Рурк отлучился покурить, она громко беседовала по телефону на русском.На данный момент Микки Рурк не информирует об изменении статуса холостяка. Известно, что сейчас актер задействован в съемках фильма “Падение дома Ашеров” по новелле Эдгара По.