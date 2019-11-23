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Названы основные ошибки при сезонной смене колес на авто

Эксперты назвали основные ошибки автолюбителей при сезонной смене колес. По словам специалистов, несоблюдение правил хранения и установки шин и дисков способно привести к серьезным последствиям как для них, так и для всего авто.
Названы основные ошибки при сезонной смене колес на авто

Первая ошибка – неправильное размещение колес в межсезонный период. Если речь идет об одних шинах, то их нужно ставить на пол. В том случае, если резина закреплена на дисках, возможны два варианта: сложить стопкой или повесить на стену по одному. Также важно, чтобы в помещении, где они хранятся, было сухо, прохладно, и имелась вентиляция. Следующая ошибка заключается в использовании старых покрышек. Со временем их износ становится очевидным, поэтому стоит подумать о покупке новых.

Эксперты напомнили, что на состоянии колес сказываются диски. Если они искривлены, то в скором времени и резина потеряет свои свойства. Неправильная установка покрышки также приводит к ее порче. Следующий важный пункт – правильная затяжка болтов. Это нужно делать крест-накрест с использованием динамометрического ключа. Следующая важная ошибка – игнорирование давления в шинах. Оно должно соответствовать нормам, указанным в инструкции авто.

И последний момент, отмеченный экспертами, – отсутствие балансировки колес. Многие водители считают, что если они устанавливают проверенные шины с дисками, то такая процедура не требуется, но это не так. Ее стоит проводить как минимум раз в год.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:28

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