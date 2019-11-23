Мать Юлии Началовой обратилась к поклонникам певицы из разных стран с благодарностью





Как известно, в социальных сетях многие поклонники Юлии Началовой поддерживают флешмоб #ЮлияЗаслуженная. Таким образом, фолловеры требуют присвоения звезде статуса народной артистки России посмертно. На недавней встрече с прессой и поклонниками Таисия Началова поблагодарила за инициативу, отметив, что в акции участвуют люди всех возрастов, разных стран и профессий. Особую благодарность семья получает от детей, которые выросли на песнях Началовой, как отметила мать артистки.Таисия Началова поблагодарила публику за неравнодушие и светлую память, передает "Дни.ру".