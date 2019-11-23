Руководство «Дома-2» запретило Розалии Райсон заниматься наращиванием волос и принимать клиентов на Поляне





Хорошо известно, что Розалия Райсон очень сильно мечтает о собственном бизнесе. Для этого она готова приложить все необходимые усилия. Девушка уже прошла специализированные курсы по наращиванию волос, но теперь ей необходима постоянная практика.У нее получилось уговорить согласиться и помочь ей в осуществлении идеи своего супруга Андрея Шабарина. Розалия думала, что дополнительно сможет начать зарабатывать еще находясь на проекте «Дом-2» и постепенно станет ближе к соей цели. Ей удалось с помощью социальных сетей найти себе первых клиентов, но продюсеры телестройки наложили строгий запрет на то, чтобы они приходили на Поляну.Открыть собственный салон по наращиванию волос за периметром у Райсон на данный момент тоже вряд ли получиться, так как для этого необходимы дополнительные средства, а о спонсорской помощи пока нет и разговоров.