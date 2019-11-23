В Норвегии обнаружен корабль, относящийся к временам викингов





Такие исследования в Норвегии в последние годы стали регулярными. С помощью георадаров происходит картографирование разных морских участков в определенных частях страны, а побочным эффектом такой деятельности нередко является обнаружение древних затонувших кораблей. В ходе недавнего исследования окрестностей острова Эдой ученые обнаружили еще одно судно, находящееся на морском дне.По предварительным оценкам специалистов, возраст этого корабля составляет более 1 тысячи лет. Именно поэтому ученые уже отнесли его к временам викингов, хотя и отмечают, что для точной датировки им потребуется время. Министр климата и экологии Норвегии Ула Элвестуен заявил, что данная находка является событием не только национального, но и международного масштаба. По словам политика, подобные открытия позволят лучше узнать не только историю викингов, но и тех народов, с которыми они взаимодействовали.Напомним, год назад с помощью георадаров был обнаружен корабль, его нашли в окрестностях города Халдена. Принадлежность судна пока не удалось установить, однако специалисты продолжают работать над этим вопросом.