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В Норвегии обнаружен корабль, относящийся к временам викингов

В Норвегии ученые обнаружили в губернии Мере-ог-Ромсдал древний корабль. Судно нашли с помощью георадара, специалисты считают, что оно относится к временам викингов, так как его возраст превышает 1 тысячу лет, однако находка требует более подробного изучения.
В Норвегии обнаружен корабль, относящийся к временам викингов

Такие исследования в Норвегии в последние годы стали регулярными. С помощью георадаров происходит картографирование разных морских участков в определенных частях страны, а побочным эффектом такой деятельности нередко является обнаружение древних затонувших кораблей. В ходе недавнего исследования окрестностей острова Эдой ученые обнаружили еще одно судно, находящееся на морском дне.

По предварительным оценкам специалистов, возраст этого корабля составляет более 1 тысячи лет. Именно поэтому ученые уже отнесли его к временам викингов, хотя и отмечают, что для точной датировки им потребуется время. Министр климата и экологии Норвегии Ула Элвестуен заявил, что данная находка является событием не только национального, но и международного масштаба. По словам политика, подобные открытия позволят лучше узнать не только историю викингов, но и тех народов, с которыми они взаимодействовали.

Напомним, год назад с помощью георадаров был обнаружен корабль, его нашли в окрестностях города Халдена. Принадлежность судна пока не удалось установить, однако специалисты продолжают работать над этим вопросом.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:06

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