Карен Шахназаров высказался против практики показа старых черно-белых фильмов в цвете





По словам Шахназарова, колоризация некогда популярных фильмов всегда являлась привычной для ориентированных на молодежь телеканалов практикой. Данная инициатива должна была повысить количество просмотров кинолент, в связи с мнением о том, что молодые люди не интересуются черно-белыми проектами. Выступая перед публикой, режиссер рассказал, что всегда считал себя противником колоризации, поскольку она нарушает эстетику фильма. Дело в том, что во время съемки кадр выстраивался в зависимости от цвета, что является художественным решением.Первый канал недавно выпустил в цвете ленту “Берегись автомобиля”, ее колоризация заняла 2,5 года. Работа включала реставрацию негатива и компьютерную обработку, а над нанесением оттенков также работала компания “Формула цвета”.