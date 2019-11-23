Карен Шахназаров высказался против практики показа старых черно-белых фильмов в цвете
Кинорежиссер Карен Шахназаров высказался против практики показа старых черно-белых кинолент в цвете. О своей позиции глава “Мосфильма” заявил на полях фестиваля “Спутник над Польшей”.
По словам Шахназарова, колоризация некогда популярных фильмов всегда являлась привычной для ориентированных на молодежь телеканалов практикой. Данная инициатива должна была повысить количество просмотров кинолент, в связи с мнением о том, что молодые люди не интересуются черно-белыми проектами. Выступая перед публикой, режиссер рассказал, что всегда считал себя противником колоризации, поскольку она нарушает эстетику фильма. Дело в том, что во время съемки кадр выстраивался в зависимости от цвета, что является художественным решением.
Первый канал недавно выпустил в цвете ленту “Берегись автомобиля”, ее колоризация заняла 2,5 года. Работа включала реставрацию негатива и компьютерную обработку, а над нанесением оттенков также работала компания “Формула цвета”.
По словам Шахназарова, колоризация некогда популярных фильмов всегда являлась привычной для ориентированных на молодежь телеканалов практикой. Данная инициатива должна была повысить количество просмотров кинолент, в связи с мнением о том, что молодые люди не интересуются черно-белыми проектами. Выступая перед публикой, режиссер рассказал, что всегда считал себя противником колоризации, поскольку она нарушает эстетику фильма. Дело в том, что во время съемки кадр выстраивался в зависимости от цвета, что является художественным решением.
Первый канал недавно выпустил в цвете ленту “Берегись автомобиля”, ее колоризация заняла 2,5 года. Работа включала реставрацию негатива и компьютерную обработку, а над нанесением оттенков также работала компания “Формула цвета”.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:56