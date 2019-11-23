Сын Дмитрия Марьянова требует с владелицы центра реабилитации “Феникс” 30 млн рублей





Спустя несколько лет после гибели Дмитрия Марьянова его родственники намерены наказать виновных в его смерти. Главными обвиняемыми являются сотрудники реабилитационного центра “Феникс” и его руководитель Оксана Богданова. Судебное заседание по данному делу состоится 26 ноября, а в исковом заявлении сын Марьянова потребовал 30 миллионов рублей. Именно в такую сумму родственники звезды оценили моральный ущерб от потери актера. Ответчица не согласна с суммой, отметив, что на протяжении всего лечения сын не приходил к покойному артисту, который переживал о том, что нужен семье исключительно здоровым.На данный момент материалы дела готовы к рассмотрению, в частности, были проведены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.