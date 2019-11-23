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Сын Дмитрия Марьянова требует с владелицы центра реабилитации “Феникс” 30 млн рублей

Сын покойного актера Дмитрия Марьянова требует с владелицы центра реабилитации “Феникс” 30 миллионов рублей. Психолог и руководитель Оксана Богданова не согласна с претензиями к ее фирме, а также отрицает вину в гибели артиста.

Спустя несколько лет после гибели Дмитрия Марьянова его родственники намерены наказать виновных в его смерти. Главными обвиняемыми являются сотрудники реабилитационного центра “Феникс” и его руководитель Оксана Богданова. Судебное заседание по данному делу состоится 26 ноября, а в исковом заявлении сын Марьянова потребовал 30 миллионов рублей. Именно в такую сумму родственники звезды оценили моральный ущерб от потери актера. Ответчица не согласна с суммой, отметив, что на протяжении всего лечения сын не приходил к покойному артисту, который переживал о том, что нужен семье исключительно здоровым.

На данный момент материалы дела готовы к рассмотрению, в частности, были проведены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:46

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