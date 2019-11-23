Беременную звезду «Дома-2» Александру Черно вернули в конкурс «Человек года»





Стоит отметить, что ранее из-за такой же новости среди участников «Человека года» оказалась и ее коллега по телестройке Алена Рапунцель.Черно от подобного предложения не отказалась, а хейтеры тут же сделали вывод, что именно поэтому она сообщила о своем интересном положении, хотя находится всего на шестой неделе.Известно, что сестра Александры изначально не поверила в эту новость и подумала, что пара пытается всех обмануть, но когда поняла, что беременность правда есть, то отметила, что готова прийти на проект, чтобы помогать родственникам с малышом.Поклонники продолжают поздравлять семью Оганесян и дают совет Александре Черно, чтобы она все-таки отказалась от участия в конкурсе, ведь сестры Рапунцель не дадут ей спокойной жизни и начнут доказывать, что они более достойны победы.