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Ученые открыли загадочный сундук из гробницы Тутанхамона

Ученые недавно впервые открыли загадочный сундук из гробницы фараона Тутанхамона. Долгое время считалось, что в нем могут храниться древние артефакты или даже смертельные вирусы, однако все оказалось куда проще.
Ученые открыли загадочный сундук из гробницы Тутанхамона

Гробница фараона Тутанхамона была найдена в 1922 году, и уже тогда археологи заметили, что ее не один раз грабили. Несмотря на это, в ней осталось множество ценностей и древних предметов. Их было настолько много, что эксперты до сих пор занимаются сортировкой и классификацией находок. В ближайшие годы артефакты собираются собрать в одну выставку в Каирском музее, число экспонатов будет идти на тысячи.

В таком большом числе находок в гробнице Тутанхамона были обнаружены некоторые, вызывающие наибольший интерес. Одна из них – загадочный сундук небольших размеров, скрывающий в себе множество тайн. Долгие годы его не решались открывать, хотя было известно, что в нем есть какие-то вещи. Некоторые даже предполагали, что там хранятся образцы смертельного вируса.

Недавно ученые все-таки открыли загадочный сундук и установили, что в нем находятся вещи, принадлежавшие жене Тутанхамона. Среди находок стоит отметить украшения из разных драгоценных металлов и камней, однако некоторые предметы вызывают вопросы, и их предназначение специалистам еще предстоит узнать. Данное открытие названо очередным шагом в изучении самого известного захоронения правителя Древнего Египта.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:28

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