В России создадут систему контроля за перемещением автомобилей





Соответствующий конкурс выиграла компания «Стандартпроект», уже имеющая несколько действующих контрактов с ГИБДД Москвы и Московской области. Предприятие пообещало разработать систему контроля за перемещением транспортных средств в Центральном федеральном округе. На это потребуется 202 млн рублей. Сроки реализации проекта пока не сообщаются.Данный шаг специалисты называют движением в направлении распространения таких систем по всей территории России. Раньше подобные технологии начали использовать в Москве, затем зону их деятельности расширили до всей Московской области, а сейчас наступил черед следующего этапа.Правоохранители отметили успех подобной системы слежения за перемещением автомобилей в столице и заявили, что она положительно сказалась на многих аспектах. После ее внедрения сотрудники ГИБДД и полиция стали лучше бороться с угонами и другой преступностью. Также полученные данные собираются использовать для анализа движения транспортных средств по всему округу, оценки экономической деятельности, перемещения людей в выходные и многого другого.