Певец Шура готовится к покупке квартиры за 40 млн рублей





Летом прошлого года Шура признался, что лишился квартиры из-за собственной неосмотрительности, когда оформил документы на жилье на незнакомого человека во время увлечения запрещенными веществами. В 2018 году к нему пришли новые владельцы и заявили о том, что въезжают в его квартиру, имея все необходимые документы. Артист проиграл суд, в связи с чем переехал в арендованное помещение. Однако сейчас он планирует покупку нового жилья в центре Москвы, стоимостью около 40 миллионов рублей.В начале 2019 года Шура заявил о желании завести ребенка, поэтому он намеревается воспользоваться услугами суррогатного материнства. Перед этим артист планирует привести себя в хорошую физическую форму и оздоровиться.