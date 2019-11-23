Сын Наташи Королевой Архип Глушко появился на публике с новой девушкой





Архип Глушко прибыл на премьеру фильма “Конец сезона” в кинотеатре “Октябрь” с новой девушкой, вместе с которой позировал для журналистов в компании своей звездной матери. Наследник Королевой и Глушко сопровождал певицу на красной дорожке, а также находился рядом во время просмотра фильма. Загадочной девушкой Архипа Глушко оказалась наследница концертного директора артистки Марины Наринской. Она была рядом со звездным семейством на показе на правах родственницы.Ранее в прессе также начали публиковаться сведения о том, что Архип Глушко разорвал отношения со звездой “Дома-2” Марией Слугиной по причине ее измены.