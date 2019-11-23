Xiaomi представила переводчик с интерфейсом, как у Windows Phone
Компания Xiaomi выпустила карманный переводчик из серии Xiaomi Mijia. Новинка похвастается поддержкой 18 языков, 8-мегапиксельной камерой и интерфейсом, как у ОС Windows Phone, устройство предлагается по цене 185 долларов.
Переводчик Xiaomi Mijia имеет стильный дизайн, напоминающий вид смартфона. Модель получила корпус белого цвета и ярко выраженный экран с большой рамкой снизу. Устройство имеет 4,1-дюймовый сенсорный дисплей и основную камеру на 8 МП. Последнюю предлагается использовать для перевода надписей. Также устройство получит аккумулятор емкостью 3000 мАч, обеспечивающий работу гаджета в режиме ожидания до 19 дней, а при постоянном переводе – 5 часов.
Главная особенность карманного переводчика Xiaomi Mijia – наличие сразу 6 микрофонов, предназначенных для захвата голоса собеседника. Они помогут устройству точно распознавать речь человека и переводить ее. Модель поддерживает 18 языков, позволяющих общаться с жителями 170 стран мира и разных территорий.
Отдельно стоит отметить необычный плиточный интерфейс операционной системы, использующейся в переводчике Xiaomi Mijia. Его внешний вид напоминает ОС Windows Phone, хотя он ей не является.
Переводчик не может работать без интернета, поэтому у него существует разъем для SIM-карты и поддержка Wi-Fi. Новинка уже появилась в продаже в Китае по цене 185 долларов.
Переводчик Xiaomi Mijia имеет стильный дизайн, напоминающий вид смартфона. Модель получила корпус белого цвета и ярко выраженный экран с большой рамкой снизу. Устройство имеет 4,1-дюймовый сенсорный дисплей и основную камеру на 8 МП. Последнюю предлагается использовать для перевода надписей. Также устройство получит аккумулятор емкостью 3000 мАч, обеспечивающий работу гаджета в режиме ожидания до 19 дней, а при постоянном переводе – 5 часов.
Главная особенность карманного переводчика Xiaomi Mijia – наличие сразу 6 микрофонов, предназначенных для захвата голоса собеседника. Они помогут устройству точно распознавать речь человека и переводить ее. Модель поддерживает 18 языков, позволяющих общаться с жителями 170 стран мира и разных территорий.
Отдельно стоит отметить необычный плиточный интерфейс операционной системы, использующейся в переводчике Xiaomi Mijia. Его внешний вид напоминает ОС Windows Phone, хотя он ей не является.
Переводчик не может работать без интернета, поэтому у него существует разъем для SIM-карты и поддержка Wi-Fi. Новинка уже появилась в продаже в Китае по цене 185 долларов.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:47