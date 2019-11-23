В России выросли расходы граждан на коммунальные услуги





В исследовании приняли участие 200 тысяч пользователей мобильного приложения банка «Русский стандарт». Полученные в этот раз результаты сравнили с показателями 2018 года, учреждение уже не первый год занимается изучением данного вопроса. За первые 3 квартала 2019-го средний чек граждан за коммунальные услуги вырос с 3 тысяч 198 рублей до 3 тысяч 271 рубля, что составляет рост на 2,27%. Самые высокие средние платежи были зафиксированы в Набережных Челнах – 4 тысячи 353 рубля.В пятерку городов России, где жители больше всего платят за коммунальные услуги, вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар. Также представители «Русского стандарта» отметили, что за прошедший год гендерное соотношение пользователей, оплачивающих тарифы ЖКХ через мобильное приложение, практически не изменилось: 51% - мужчины и 49% - женщины. В 2018-м этот показатель был таким: 53% мужчин и 47% женщин.Напомним, рост среднего платежа за коммунальные услуги среди жителей России в первую очередь связан с плановой индексацией тарифов ЖКХ, принятой правительством еще в прошлом году. Тогда было заложено увеличение ставок с 1 января на 1,7%, а с 1 июля – на 2,4%.