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В России выросли расходы граждан на коммунальные услуги

Банк «Русский стандарт» изучил платежи за коммунальные услуги своих клиентов через собственное мобильное приложение. В 2019 году расходы на оплату тарифов ЖКХ выросли на 2,27%, и теперь средний чек граждан составляет 3 тысячи 271 рубль.
В России выросли расходы граждан на коммунальные услуги

В исследовании приняли участие 200 тысяч пользователей мобильного приложения банка «Русский стандарт». Полученные в этот раз результаты сравнили с показателями 2018 года, учреждение уже не первый год занимается изучением данного вопроса. За первые 3 квартала 2019-го средний чек граждан за коммунальные услуги вырос с 3 тысяч 198 рублей до 3 тысяч 271 рубля, что составляет рост на 2,27%. Самые высокие средние платежи были зафиксированы в Набережных Челнах – 4 тысячи 353 рубля.

В пятерку городов России, где жители больше всего платят за коммунальные услуги, вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар. Также представители «Русского стандарта» отметили, что за прошедший год гендерное соотношение пользователей, оплачивающих тарифы ЖКХ через мобильное приложение, практически не изменилось: 51% - мужчины и 49% - женщины. В 2018-м этот показатель был таким: 53% мужчин и 47% женщин.

Напомним, рост среднего платежа за коммунальные услуги среди жителей России в первую очередь связан с плановой индексацией тарифов ЖКХ, принятой правительством еще в прошлом году. Тогда было заложено увеличение ставок с 1 января на 1,7%, а с 1 июля – на 2,4%.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:35

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