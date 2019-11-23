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Елизавета Боярская согласна, что женщина обязана посвятить свою жизнь детям

Актриса Елизавета Боярская согласилась со словами отца о том, что женщина обязана посвятить свою жизнь детям. Звезда не поддерживает феминизм, считая это направление противоестественным.

По мнению Елизаветы Боярской, в современности женщина не должна отказываться от семейных ценностей. Она согласна с высказыванием своего отца, что важно думать о потомстве и рожать детей, пока муж “добывает еду”. По словам актрисы, если феминистки занимают равные места с мужчинами, то в этом нет ничего плохого, но они не должны говорить об этом на каждом шагу.

Елизавета Боярская перестала страдать из-за опасений после рождения второго ребенка, а также она стала всегда собранной и имеет полноценный сон. Как передает “КП”, ранее Михаил Боярский заметил, что главной целью в жизни каждой женщины является потомство, из-за чего его раскритиковала публика.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:25

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