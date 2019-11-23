Медики назвали простой метод предотвращения тромбоза





Позволит уменьшить уровень «отрицательного» холестерина отвар, который состоит из имбиря, лимона и чеснока. Его употребление укрепляет состояние здоровья и предотвратить формирование сгустков. Напиток особенно полезен людям после 35 лет, когда сказываются разные факторы, связанные с нарушением в рационе и экологии. Медики рекомендуют измельчить указанные выше продукты, залить водой и довести до кипения. Остывшее варево процеживают и сберегают в стеклянной таре в холодильнике. Принимать его стоит натощак и за два часа до питания.Каждый ингредиент активно помогает улучшать сосудистую систему и устранить развитие тромбоза. Например, имбирь не допускает разрушение сосудов, устраняет боли в сердечной мышце. Чеснок давно известен полезными свойствами и предотвращает развитие атеросклероза. Лимон уменьшает артериальное давление и стимулирует производству кровяных телец.