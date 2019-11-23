Дарья Клюкина показала подарки, полученные на свадьбу два месяца назад
Модель Дарья Клюкина показала посредством Instagram свои свадебные подарки. Среди презентов от гостей оказались вазы, большой набор полотенец, антикварный сервиз и картины.
Хотя с момента свадьбы с Владимиром Чоповым прошло два месяца, Клюкина до сих пор занимается распаковкой подарков. Дело в том, что пара сразу после торжественной церемонии отправилась в путешествие на Мальдивы, а по возвращению в Москву супруги занялись делами. Звезда проекта “Холостяк” показала посредством Stories, что ей подарили в день бракосочетания. Среди презентов оказались фоторамки в цвете металлик, набор полотенец, яркие вазы и набор дорогой посуды с привлекательным орнаментом. Некоторые вещи она уже успела расставить по местам в квартире, отметив, что собирается вставить в рамки фотографии.
Сразу после распаковки подарков Клюкина последовала на презентацию новой коллекции обуви от известного дизайнера и встретилась с друзьями.
Хотя с момента свадьбы с Владимиром Чоповым прошло два месяца, Клюкина до сих пор занимается распаковкой подарков. Дело в том, что пара сразу после торжественной церемонии отправилась в путешествие на Мальдивы, а по возвращению в Москву супруги занялись делами. Звезда проекта “Холостяк” показала посредством Stories, что ей подарили в день бракосочетания. Среди презентов оказались фоторамки в цвете металлик, набор полотенец, яркие вазы и набор дорогой посуды с привлекательным орнаментом. Некоторые вещи она уже успела расставить по местам в квартире, отметив, что собирается вставить в рамки фотографии.
Сразу после распаковки подарков Клюкина последовала на презентацию новой коллекции обуви от известного дизайнера и встретилась с друзьями.