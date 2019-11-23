Из гибрида Toyota Prius попытались сделать спорткар Ferrari Portofino

Результаты своей работы молодые автолюбители выложили в Instagram. Переделанный гибрид Toyota Prius действительно сложно узнать, хотя некоторые основные черты автомобиля, в первую очередь форма кузова, сразу бросаются в глаза. Изначально пользователи Сети приняли опубликованные снимки за подделку, сделанную в Photoshop, однако позже стало понятно, что это реальные фотографии.Toyota Prius, переделанная в Ferrari Portofino, выглядит достаточно стильно. От итальянского автомобиля гибрид получит выразительную головную оптику, похожую на оригинальную, а вот все остальные элементы экстерьера подбирались и выполнялись вручную, ведь спорткар имеет совсем другой кузов. Автомобиль получил спортивный бампер с большими воздухозаборниками, стильные черные диски и итальянский флаг, проходящий по центру капота, крыши и багажника.Напомним, это уже не первый случай, когда автолюбители занимаются переработкой современных электрокаров и гибридов в совершенно другие автомобили. Недавно сообщалось о том, как энтузиасты переделали электрический Nissan Leaf в катафалк. Результат назвали неоднозначным, ведь место для гроба находится прямо возле водителя.