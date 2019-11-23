Ученые назвали музыку универсальным языком для людей разных культур





Данное исследование является масштабным, в его ходе ученые сделали все, чтобы их анализ был полным и всеобъемлющим. Они проанализировали музыку 315 культур, полученную самыми разными способами: часть была найдена в интернете, другую получили от музеев, домов культуры и других подобных учреждений, а также некоторые композиции были позаимствованы из частных коллекций. В качестве носителей использовались пластинки, кассеты, диски и даже бобины. Все композиции были классифицированы и проанализированы по высоте звука, темпу, тональности, количеству исполнителей и длине.Ученые установили, что музыка представителей разных культур, несмотря на серьезные отличия, имеет множество похожих черт. Композиции, посвященные, любви или колыбельные – имеют схожую структуру, мелодику и продолжительность. В ходе эксперимента человек, впервые услышавший песню на неизвестном ему языке с большой точностью мог определить к какой тематике она относится.Именно поэтому специалисты назвали музыку универсальным языком людей, представляющих разные культуры. Этим можно объяснить популярность исполнителей в странах с совершенно разными традициями.