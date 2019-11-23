Максим Галкин рассмешил Аллу Пугачеву шуткой о Кате Лель и НЛО





Артист показал видео из окна ресторана, на котором запечатлел закат над Москвой и два самолета, которые двигались в одном направлении. Галкин сравнил их с инопланетными кораблями, а также шуточно вызвал Катю Лель, которая разбирается во внеземных цивилизациях. Как известно, певица часто показывала в социальных сетях найденные ею НЛО в ночном небе. Поклонники услышали закадровый смех на видео, решив, что Галкин смог рассмешить свою супругу Аллу Пугачеву.Однако вскоре Галкин дополнил Stories видеообращением Примадонны, которая заявила, что за кадром смеялась не она, а Лайма Вайкуле. Пугачева призналась, что смеялась беззвучно.