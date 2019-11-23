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Максим Галкин рассмешил Аллу Пугачеву шуткой о Кате Лель и НЛО

Телеведущий Максим Галкин рассмешил Аллу Пугачеву шуткой о Кате Лель и НЛО. Артист показал две тарелки, которые будто стартуют из “Москва-Сити” в режиме Stories на своей странице в Instagram.

Артист показал видео из окна ресторана, на котором запечатлел закат над Москвой и два самолета, которые двигались в одном направлении. Галкин сравнил их с инопланетными кораблями, а также шуточно вызвал Катю Лель, которая разбирается во внеземных цивилизациях. Как известно, певица часто показывала в социальных сетях найденные ею НЛО в ночном небе. Поклонники услышали закадровый смех на видео, решив, что Галкин смог рассмешить свою супругу Аллу Пугачеву.
Максим Галкин рассмешил Аллу Пугачеву шуткой о Кате Лель и НЛО

Однако вскоре Галкин дополнил Stories видеообращением Примадонны, которая заявила, что за кадром смеялась не она, а Лайма Вайкуле. Пугачева призналась, что смеялась беззвучно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00

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