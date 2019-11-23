Пол Маккартни выпустил две ранее неизвестные песни
Пол Маккартни явил общественности две песни, которые написал в процессе работы над 18-ым в сольной карьере альбомом Egypt Station. Два сингла носят названия Home Tonight и In a Hurry.
Около года назад Пол Маккартни представил многочисленным поклонникам новый альбом, над которым работа осуществлялась совместно со звездным продюсером Грегом Керстином. Как передают представители музыканта, новые синглы будут предлагаться на одностороннем 7-дюймовом виниле. Сделано это непосредственно ко Дню музыкального магазина, он отмечается во всем мире 29 ноября. Также предоставляются сведения, что тираж пластинок окажется ограниченным, а в основу их нового оформления легли искусство шаржа и шарады.
Песни Home Tonight и In a Hurry прежде не демонстрировались широкой публике, поскольку Маккартни хотел приберечь их для особенного случая.
Около года назад Пол Маккартни представил многочисленным поклонникам новый альбом, над которым работа осуществлялась совместно со звездным продюсером Грегом Керстином. Как передают представители музыканта, новые синглы будут предлагаться на одностороннем 7-дюймовом виниле. Сделано это непосредственно ко Дню музыкального магазина, он отмечается во всем мире 29 ноября. Также предоставляются сведения, что тираж пластинок окажется ограниченным, а в основу их нового оформления легли искусство шаржа и шарады.
Песни Home Tonight и In a Hurry прежде не демонстрировались широкой публике, поскольку Маккартни хотел приберечь их для особенного случая.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00