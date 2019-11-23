Пол Маккартни выпустил две ранее неизвестные песни





Около года назад Пол Маккартни представил многочисленным поклонникам новый альбом, над которым работа осуществлялась совместно со звездным продюсером Грегом Керстином. Как передают представители музыканта, новые синглы будут предлагаться на одностороннем 7-дюймовом виниле. Сделано это непосредственно ко Дню музыкального магазина, он отмечается во всем мире 29 ноября. Также предоставляются сведения, что тираж пластинок окажется ограниченным, а в основу их нового оформления легли искусство шаржа и шарады.Песни Home Tonight и In a Hurry прежде не демонстрировались широкой публике, поскольку Маккартни хотел приберечь их для особенного случая.