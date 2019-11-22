«Меня избили на съемках шоу»: Курбан Омаров рассказал о своих побоях

После обращения супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова в больницу появилась версия, что он пострадал из-за младшей дочери Теоны. Тогда бизнесмен рассказал, что спокойно сидел, смотрел мультфильмы с ребенком и никого не трогал, но все же пострадал. Многие предположили, что девочка просто случайно бросила в отца пульт от телевизора.Теперь же Курбан Омаров признался, что тогда он пошутил. Травмы на лице знаменитость получил в ходе нового шоу, где его избили специально. Как именно называется проект, пока нельзя разглашать, отметил муж Ксении Бородиной, но пообещал, что уже скоро он выйдет на экраны.