«Меня избили на съемках шоу»: Курбан Омаров рассказал о своих побоях
Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров несколько дней назад обратился за помощью в больницу, пожаловавшись на травмы. Тогда бизнесмен рассказал, что упал во время игры с дочерьми, но ему никто не поверил. Теперь же мужчина признался, якобы его избили на съемках шоу.
После обращения супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова в больницу появилась версия, что он пострадал из-за младшей дочери Теоны. Тогда бизнесмен рассказал, что спокойно сидел, смотрел мультфильмы с ребенком и никого не трогал, но все же пострадал. Многие предположили, что девочка просто случайно бросила в отца пульт от телевизора.
Теперь же Курбан Омаров признался, что тогда он пошутил. Травмы на лице знаменитость получил в ходе нового шоу, где его избили специально. Как именно называется проект, пока нельзя разглашать, отметил муж Ксении Бородиной, но пообещал, что уже скоро он выйдет на экраны.
После обращения супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова в больницу появилась версия, что он пострадал из-за младшей дочери Теоны. Тогда бизнесмен рассказал, что спокойно сидел, смотрел мультфильмы с ребенком и никого не трогал, но все же пострадал. Многие предположили, что девочка просто случайно бросила в отца пульт от телевизора.
Теперь же Курбан Омаров признался, что тогда он пошутил. Травмы на лице знаменитость получил в ходе нового шоу, где его избили специально. Как именно называется проект, пока нельзя разглашать, отметил муж Ксении Бородиной, но пообещал, что уже скоро он выйдет на экраны.