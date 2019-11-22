Наталья Сенчукова призналась, что они с мужем Виктором Рыбиным плохо поступили по отношению к его бывшей супруге

В начале 90-х солист “Дюны” был женат на Елене Рыбиной, от которой у него родилась дочь. Однако он ушел из семьи к Наталье Сенчуковой, которая согласилась с тем, что они поступили нехорошо по отношению к бывшей избраннице музыканта. Пара познакомилась в 1990 году на концерте, и с тех пор их чувства не утихали. Тогда Сенчукова выступала с танцевальным номером в паре и запомнилась артисту, который нашел ее номер телефона. Изначально они созванивались, а потом начали встречаться, но сразу уведомил любовницу, что у него есть жена и ребенок.Сенчукова и Рыбин признались, что им не нужно было радоваться, когда они начали жить вместе, поскольку в тот момент бывшей жене музыканта было тяжело. Сейчас Сенчукова поддерживает нормальные отношения с бывшей супругой своего мужа.