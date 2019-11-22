Звезда «Дома-2» Виктория Боня показала свой дом в Лондоне





Поклонники смогли увидеть, что дизайн ее комнат в основном сделан в серых тонах, а кухня, как и в большинстве современных квартир, соединена с гостиной. Вика рассказала, что сейчас в ее доме немного холодно, так как на улице держится морозная погода.Не стала Виктория и скрывать тот факт, что для своего ребенка готовит самостоятельно. Именно поэтому ее кухня оборудована всей необходимой мебелью и техникой, у нее есть и духовой шкаф, и кофеварка, и микроволновая печь.Рассказала Боня и о своей большой гардеробной, где хранит множество вещей. Она отметила, что у нее есть одежда, которую она надевала один-два раза. Стоит подчеркнуть, что большинство вещей после переезда Боня до сих пор не успела разобрать. Практически на всех стенах в доме висят или картины, или постеры.На данный момент в этом доме Виктория живет вдвоем с Анджелиной. Девочка не очень хотела переезжать, но сейчас уже успела найти себе новых друзей, для которых как раз в тот момент, когда мама снимала видео, она делала блины.