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Кристина Черкасова рассказала, что постоянно знает последние новости с "Дома-2"

Кристина Черкасова рассказала, что давно стала поклонницей проекта "Дом-2". Только раньше девушка смотрела каждый выпуск на экране, а теперь последние новости узнает от родного супруга Андрея Черкасова.

Кристина Черкасова отмечает: иногда ей кажется, что проекта "Дом-2" в ее жизни слишком много. Каждый раз после съемок ее муж и телеведущий реалити-шоу Андрей Черкасов рассказывает о всех событиях в Периметре, обсуждает поведение участников и разные ситуации, жена дает знаменитости советы, как поступить было бы лучше. Блондинка отметила, что смотреть выпуски известного проекта она начала еще в 14 лет и очень хотела, чтобы его не закрыли до ее 18-летия. Кристина Черкасова мечтала тоже попасть на телестройку. Однако после 11 класса встал вопрос о высшем образовании, она была несвободна, занималась танцевальной карьерой. Со временем интерес у блондинки пропал, но периодически она смотрела анонсы эфиров.

Кристина Черкасова считает, что из реалити-шоу "Дом-2" каждый может получить выгоду для себя. Там показывают различные жизненные ситуации, оценивают поступки героев, и каждый может увидеть, как нельзя поступать по отношению к близким. Наблюдение за чужими проблемами отвлекает от своих, зрители думают, что у них все не так плохо. За все годы просмотра реалити-шоу Кристина Черкасова не сделала плохих выводов, но в силу работы ее мужа, она постоянно находится в курсе происходящих там событий.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:09

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