Муж Нюши Игорь Сивов благодаря жене научился летать бизнес-классом

В своем микроблоге Игорь Сивов часто рассказывает о путешествиях, поэтому в недавнем посте он ответил на вопросы подписчиков о том, почему он предпочитает бизнес-класс. Супруг Нюши согласился с тем, что путешествия эконом вариантом более выгодные и комфортные при дальнем сообщении. Предприниматель посоветовал тщательно продумывать свой выбор, чтобы прийти к желаемому. Ему кажется, что поездки бизнес-классом являются неким самоутверждением и шагом к росту. Он советует не экономить на себе, чему его научила его супруга певица Нюша.Игорь Сивов раньше всегда летал эконом-классом, но теперь выбирает его только в случае, если нет других вариантов. У предпринимателя и Нюши есть общая дочь, которой 5 ноября исполнился год, а также он воспитывает двух сыновей от первого брака.