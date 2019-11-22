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«Я подброшу вам два иска!»: Жена Романа Макеева публично обратилась к маме Алены Рапунцель

Диана Макеева в прямом смысле слова находится в негодовании. Для того, чтобы прояснить ситуацию, она написала маме Алены Рапунцель в личный аккаунт Instagram и пригрозила сразу двумя исками в суд.
«Я подброшу вам два иска!»: Жена Романа Макеева публично обратилась к маме Алены Рапунцель

Война против Алены Рапунцель, которую развернула супруга экс-возлюбленного Романа Макеева, продолжается. На этот раз Диану Макееву разозлил тот факт, что ее, а также ее ребенка обсуждают в эфире шоу. В итоге жена Ромы начала угрожать Алене сразу двумя исками в суд. А вот сообщила она о своем решении Татьяне Владимировне. Она написала ей, что настоятельно просит Алену не говорить ни о ней, ни о ее сыне в эфире. В противном случае ей просто не поздоровится, так как юристы следят за каждым сказанным словом.

Вспомнила Диана Макеева и о том, что Алена Рапунцель разбила дорогую машину, которая принадлежала ее семье, отметив при этом, что она работает с 15 лет и всегда сама себя обеспечивала, а не жила на всем готовом.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:45

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