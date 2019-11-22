Елена Проклова призналась, что испытывает удовольствие от регулярной пластики





Елена Проклова никогда не скрывала своего отношения к пластической хирургии, ведь не считает, что прибегать к помощи специалистов для сохранения красоты является чем-то постыдным. Сама актриса 2 раза в год отправляется к специализированные центры и проводит процедуры практически на всех частях своего тела. Звезда призналась, что получает истинное удовольствие от пластики и не собирается этого скрывать.Такая практика позволяет 66-летней Елене Прокловой публиковать в Instagram откровенный снимки в купальниках и коротких шортах, ведь знаменитость имеет отличную фигуру, которой позавидуют даже более молодые женщины. От лишнего веса актриса тоже избавляется с помощью хирургов.При этом Елене Проклова никогда не придерживалась диеты для похудения, хотя и имеет собственные принципы питания. Актриса избегает переедания, продуктов с химией, а также предпочитает есть экологически чистую пищу. Также звезда отдает предпочтение косметике, сделанной собственными руками. Так, крем для лица артистка заменяет соком алоэ, каждое утро она смазывает кожу именно им. Он помогает ей чувствовать себя свежей и здоровой на протяжении всего дня.