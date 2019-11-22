Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель жестко ответила бездетному Роману Капаклы





То, что Ольга Рапунцель находится в положении, вызывает все больше конфликтов между участниками проекта. Большинство ее коллег по телестройке подчеркивают, что беременность не является аргументом для того, чтобы получить столь желанный титул «Человек года». Есть и те, кто вовсе говорят пренебрежительно о решении пары родить еще одного малыша в рамках проекта.Роман Капаклы объяснил свое решение не заводить детей под прицелом телевизионных камер тем, что ему стыдно жить на всем готовом. По его словам, своего ребенка должен обеспечивать он, а не продюсеры «Дома-2».Однако Ольга Рапунцель с подобной позицией Романа Капаклы не согласна. Она уверена, что он просто не знает, есть ли у него будущее с Мариной Африкантовой за периметром.